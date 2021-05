Darkhawk: in arrivo una miniserie per il supereroe Marvel, presentato il nuovo design

Dopo aver festeggiato il trentesimo anniversario di Darkhawk, Marvel Comics ha annunciato una nuova era per il supereroe creato da Tom DeFalco e Mike Manley, rivelando anche un design totalmente rivisto, con uno stile particolarmente moderno e tecnologico, e diversi dettagli riguardo la miniserie che arriverà nelle fumetterie a partire da agosto.

Lo sceneggiatore Kyle Higgins e l'artista Juanan Ramirez hanno unito le forze per donare nuova vita ad uno dei supereroi spesso dimenticati dalla community, il quale grazie al design elaborato da Pepe Larraz saprà sicuramente affermarsi nel panorama dei comics americani, seppur per qualche settimana. La novità principale introdotta è il personaggio di Connor Young che sostituirà Chris Powell come Darkahwk, considerato l'eroico sacrificio di Powell in Heart of the Hawk.

In una recente intervista Higgins ha sottolineato come grazie al suo lavoro su serie quali Power Ranger, Winter Soldier, Ultraman e Radiant Black, sia ormai entusiasta nel donare un tocco contemporaneo a molti supereroi, ricostruendo anche in parte le loro origini e adattandole agli stilemi attuali. Successivamente l'autore ha anche evidenziato alcuni elementi in comune tra la nuova serie e il genere Tokusatsu, e di come questi possano creare un divertente connubio con i poteri di Darkhawk.

Stando poi a quanto rivelato, Connor Young era un promettente giocatore di basket, che sognava di diventare un professionista nell'NBA, un desiderio stroncato da un'improvvisa diagnosi medica che ha stravolto la sua vita. Ci sarà quindi anche un'attenzione particolare alla crescita di questo nuovo personaggio, delle sue relazioni e di come affronterà la responsabilità di essere diventato un supereroe. In calce potete trovare la cover del primo volume della nuova serie, il design e alcune pagine firmate Juanan Ramirez.

Ricordiamo che Marvel ha modificato il logo di Black Panther, e vi lasciamo alla presentazione di Somnus, il nuovo supereroe LGBTQ+.