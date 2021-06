Darkhold, la prossima serie evento Marvel, rinviata a settembre, rivelati nuovi dettagli

Dopo l'annuncio ufficiale nel mese di marzo 2021, Marvel Comics si prepara a sconvolgere il suo intero universo fumettistico con l'arrivo a settembre della nuova serie Darkhold Alpha, scritta da Steve Orlando, che dopo una carriera passata tra le pagine di DC Comics si è spostato verso la Casa delle Idee, e disegnata dal talentuoso Cian Tormey.

Inizialmente prevista per il mese di giugno, la serie il cui titolo deriva dal Libro dei Dannati, è stata rinviata a settembre a causa della pandemia. L'intricata storia elaborata da Orlando si svilupperà in diversi racconti one shot, che coinvolgeranno Iron Man, Black Bolt, Blade e anche l'amichevole Spider-Man, i quali dovranno collaborare per contrastare i terribili piani del Dr. Destino.

Von Doom è infatti riuscito a risvegliare Chthon, l'Elder God dal potere inenarrabile che ha scritto il Libro dei Dannati. Per mantenere la realtà così come è, il gruppo di eroi sarà quindi costretto a leggere il Darkhold, evento che potrebbe cambiarli per sempre. "Alla fine siamo pronti a dare il via a Darkhold" così Orlando ha commentato la presentazione del primo volume, continuando: "Scarlet Witch e Dr. Destino sono due delle icone più pericolose della Marvel! E sono molto emozionato affinché voi tutti riusciate ad unirvi a questo viaggio che porterà Wanda al limite, mentre cinque dei più grandi eroi Marvel dovranno affrontare gli incubi derivati dalle pagine del Darkhold, rimanendo al fianco di Wanda, contro uno dei suoi storici nemici."

