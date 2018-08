DARLING in the FRANXX, Good Smile Company apre i preordini per il Nendoroid di Ichigo

Pare che una delle prossime action figure appartenenti alla linea Nendoroid di Good Smile Company su cui i collezionisti potranno posare le loro mani sarà dedicata al personaggio di Ichigo di DARLING in the FRANXX. Scolpita dalle sapienti mani di Chen Tian e Oka Masaaki, la figura è già prenotabile! Tutti i dettagli dopo il salto.

Come se la fanciulla non fosse già abbastanza minuta e graziosa, questo Nendoroid fa apparire Ichigo ancora più piccola del solito. Visionabili in calce all’articolo, le foto rilasciate dal manufattore nipponico rivelano inoltre che l’eroina di DARLING in the FRANXX potrà contare sulla sua caratteristica uniforme, completa di cappello e mantello rimovibili.



Come di consueto, la confezione includerà una serie di accessori e di parti opzionali che permetteranno ai fan di ricreare svariate pose e situazioni. Il modellino di DARLING in the FRANXX si presenta infatti con tre diverse espressioni facciali, di cui una addirittura in lacrime, ed un piccolo gatto nero che sarà allegato alla prodotto.

Prodotta in ABS e PVC, l’action figure è attualmente proposta alla modica cifra di 4.630 Yen (circa 36€, al cambio attuale), e verrà lanciata sul mercato durante il mese di marzo 2019. E voi, sfrutterete quest’occasione per accogliere Ichigo di DARLING in the FRANXX nella vostra collezione di statiche ed action fgure?