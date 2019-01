Darling in the Franxx, Kentaro Yabuki annuncia delle novità sul manga

Con un totale di 24 episodi, andati in onda tra il 13 gennaio e il 7 luglio 2018, si è conclusa l'avventura animata di Darling in the Franxx, prodotto dagli studi d'animazione Trigger e A-1 Pictures. Il manga però sembra lontano dalla conclusione, e le ultime dichiarazioni dell'autore sembrano confermare questa tesi.

Iniziato il 14 gennaio 2018, contemporaneamente alla trasmissione televisiva della serie animata, il manga di Darling in the Franxx è pubblicato su Shonen Jump+ allo scopo di migliorare la pubblicizzazione della serie. Ma ora che l'anime si è concluso sono rimaste molte domande sul prosieguo.

Proprio una nota scritta da Kentaro Yabuki, il famoso mangaka già autore di opere come Black Cat e To-Love-Ru, ora autore del manga di Darling in the Franxx, ha sciolto questo nodo. La storia del manga proseguirà e, dal capitolo 37, ci saranno le prime differenze con gli avvenimenti raccontati nell'anime. Mentre ringrazia i lettori per averlo seguito fino ad ora, Yabuki afferma che la storia continuerà sotto forma di un "what if" e tutte le piccole modifiche presenti nel manga si faranno via via sempre più importanti per gli eventi che ha in mente. Insieme alla nota che spiega il futuro della serie, l'autore ha divulgato uno sketch che ritrae Miku e Kokoro in costume, che potete vedere alla fonte.