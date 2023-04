Darling in the Franxx: un cosplay di Zero Two coniglietta bianca di Shiro Kitsune

Studio Trigger è uno studio di animazione giapponese fondato nel 2011 da ex membri di Gainax, noto per la produzione di anime come Kill la Kill e Little Witch Academia. Tra i loro lavori più recenti c'è Darling in the Franxx, un anime di mecha e fantascienza prodotto insieme allo studio A-1 Pictures.

Darling in the Franxx segue la storia di un gruppo di adolescenti che pilotano robot giganti, chiamati Franxx, per combattere contro misteriose creature chiamate Klaxosauri. Tra questi adolescenti c'è Zero Two, una ragazza con un aspetto particolare e un passato misterioso.

Zero Two è uno dei personaggi principali di Darling in the Franxx. È una ragazza misteriosa e solitaria che sembra avere un'attrazione particolare verso il protagonista maschile, Hiro. È anche nota per il suo aspetto distintivo che la rendono diversa dagli altri personaggi dell'anime. I capelli rosa e la tuta rossa infatti la fanno risaltare subito sui social. Stavolta però, la tuta rossa è abbandonata per lasciare spazio al bianco.

Il cosplay di Zero Two vestita da coniglietta con abito bianco realizzato da Shiro Kitsune è un'interpretazione molto particolare del personaggio. La cosplayer ha replicato in modo fedele l'aspetto di Zero Two, utilizzando una parrucca rosa e realizzando le corna rosse sul fermaglio bianco sulla testa dove poggiano anche le orecchie. L'abito bianco è un corsetto che riprende il classico vestito da bunny girl, che in altre occasioni Zero Two ha indossato anche se con colori completamente diversi.

Ecco un cosplay di Zero Two classica con la tuta rossa, mentre riprendete la nostra recensione di Darling in the Franxx.