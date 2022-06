Darling in the Franxx: un cosplay di Zero Two nelle foto dell'italiana Yuliazoe

Nel 2018, Darling in the Franxx si concluse. Il nuovo anime di Studio Trigger, ancora una volta incentrato sui mecha, fa però fatica a sparire completamente dai radar del pubblico. Il progetto animato è terminato dopo pochi mesi, ma quello di Kentaro Yabuki sotto forma di manga è proseguito per diverso tempo.

Dopo qualche anno, anche il manga di Darling in the Franxx si è concluso e, ancora una volta, si è visto come il brand non sia morto. In rete ci sono tanti omaggi e ricordi di questi personaggi, in particolare di Zero Two. La protagonista è diventata ormai iconica, con la sua tuta rossa che ricorda un po' Evangelion, i capelli rosa e un atteggiamento particolare. Non è un caso quindi se tante cosplayer di tutto il mondo propongono cosplay a tema Darling in the Franxx.

E tra queste c'è anche qualche italiana. La nostrana YuliaZoe si è presentata al suo pubblico con un cosplay di Zero Two. Così come il personaggio del manga e dell'anime, anche lei ha indossato la tuta rossa e una parrucca rosa, sopra la quale non mancano i due cornini rossi. Un'interpretazione ottima che rimette ancora una volta al centro l'universo creato da studio Trigger sul finire degli anni '10.