Darling In The Franxx: un cosplay di Zero Two con la sua iconica tuta rossa

Con il successo globale di cui ha goduto Darling in the Franxx, creato dagli studi Trigger e A-1 Pictures, il genere mecha si riconferma fra i preferiti dei fan di anime e manga. D'altro canto, i robot giganti offrono la possibilità di esplorare i limiti umani in maniera molto più profonda rispetto a quanto avviene in altre tipologie di anime, e Darling in the Franxx lo fa perfettamente.

La trama della serie si svolge in un futuro distopico dove l'umanità è minacciata da creature misteriose chiamate klaxosauri, che hanno portato il mondo sull'orlo dell'estinzione. Dei ragazzi vengono reclutati per per controllare enormi robot chiamati Franxx, ma il loro compito diventa ancora più complesso quando essi devono affrontare i loro traumi, i rapporti interpersonali e l'adolescenza.

Anche se non è mai stato annunciato un sequel di Darling in the Franxx, il regista sta lavorando ad una nuova serie ancora avvolta nel mistero. Celebriamo questa meravigliosa saga animata con un tributo originale e fedele a una delle protagoniste dell'anime, prodotto dalla cosplayer aqua_cosplay.

In questo cosplay di Zero Two di Darling in the Franxx, la ragazza è ritratta con la sua iconica tuta rossa. In quanto ibrido umano-klaxosauro, la "Patner Killer", così definita dai suoi compagni, possiede delle abilità fuori dal comune. Si dice infatti che nessun co-pilota sia mai sopravvissuto dopo essere salito con lei in un Franxx.

Nonostante la sua natura folle ed enigmatica, Zero Two instaura una connessione speciale con Hiro, che chiama per l'appunto "darling", tesoro, diventando il suo co-pilota nel Franxx chiamato Strelizia. Per quanto riguarda questa serie, la storia di Darling In The Franxx si è ormai conclusa e il manga è disponibile in Italia attraverso la casa editrice Star Comics.