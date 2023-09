Darling in the Franxx: un cosplay di Zero Two in rosso, volerete con lei?

Ci sono tanti anime di fantascienza a sfondo mecha, con i robottoni che sono molto popolari in Giappone. Tra i più recenti c'è Darling in the Franxx, prodotto dallo studio Trigger e A-1 Pictures. La storia è ambientata in un futuro distopico in cui l'umanità è al limite dell'estinzione a causa delle misteriose creature chiamate klaxosauri.

Per proteggere ciò che resta dell'umanità, giovani piloti, tra cui il protagonista Hiro, vengono addestrati a pilotare enormi robot chiamati Franxx. Ma non è di certo il solo a combattere contro queste creature, dato che ci sono altri piloti, tra i quali ce n'è uno molto particolare che fa da protagonista in Darling in the Franxx: Zero Two, una misteriosa ragazza dai capelli rosa e occhi rossi, conosciuta anche come la "Partner Killer".

Zero Two è un ibrido umano-klaxosauro, il che le conferisce capacità fisiche e poteri eccezionali. Nonostante la sua natura enigmatica e spesso distante, sviluppa una connessione speciale con Hiro diventando il suo co-pilota nel Franxx chiamato Strelizia. Zero Two è amata dai fan per la sua personalità complessa e la sua evoluzione emotiva nel corso della serie, ma soprattutto per il suo design unico, che viene risaltato in particolar modo dalle cosplayer.

Evelinaava propone ai suoi fan e a chi osserva la foto in basso se è disponibile a volare con lei, con questo cosplay di Zero Two in tuta rossa, anche se leggermente rotta. Da Darling in the Franxx arriva così questo personaggio con tutto il suo modo di fare e il suo vestiario, con tanto di leccalecca sulla lingua. Vi piace o preferite la Zero Two coniglietta bianca?