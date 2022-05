Darling in the Franxx: un cosplay di Zero Two in tuta rossa

Studio Trigger e A-1 Studio, in un'ottima collaborazione, sono riusciti a realizzare all'unisono il progetto Darling in the Franxx, un anime andato in onda con 24 episodi tra il 13 gennaio 2018 e il 7 luglio dello stesso anno. La trama è un po' un classico molto amato dai giapponesi: in un futuro distante, sono presenti degli enormi robot.

Ovviamente la trama di questo anime post apocalittico non può essere descritta soltanto con così poche parole, dato che molto peso viene dato al contorno, quello che coinvolge i protagonisti di Darling in the Franxx. Ci sono molte tematiche affrontate da questo anime e anche dal manga corrispettivo, disegnato da Kentaro Yabuki e arrivato in Italia con Star Comics, che amplia certe situazioni.

A farla da padrone di questo progetto è senza dubbio la figura di Zero Two, una particolare guidatrice di mecha dalla brutta fama e che coinvolgerà il protagonista maschile Hiro in alcune pericolose missioni. Zero Two è l'emblema di Darling in the Franxx e non si può non pensare a lei quando si pensa all'anime o al manga.

In rete è diventata parecchio popolare e quindi ci sono tante cosplayer che si cimentano in un suo travestimento. Ecco così un cosplay di Zero Two in tuta rossa e una caramella tra le labbra. C'è anche un cosplay di Zero Two coniglietta creato tempo addietro da Sakura Loli.