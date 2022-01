Darling in the Franxx: un cosplay di Zero Two ma in versione coniglietta

Prima anime poi manga, Darling in the Franxx è stato un progetto che negli anni scorsi ha ottenuto abbastanza attenzione in entrambe le sue versioni. Pur non diventando un mainstream del settore, l'anime di Trigger e A-1 Pictures pubblicato nel 2018 è stato apprezzato. Lo stesso vale per il manga di Kentaro Yabuki che arriverà anche in Italia.

Tra belle ragazze e mecha, spicca la presenza di Zero Two, protagonista di questo mondo futuro e desolato. L'accoglienza destinata a Zero Two nella vita reale è stata eccezionale, risultando uno dei personaggi più rappresentati di quel periodo. Infatti la protagonista di Darling in the Franxx ha preso vita con molti cosplay ed è stata anche classificata molto in alto in vari sondaggi effettuati in Giappone.

L'essere artificiale ora lo rivediamo in una foto di Sakura Loli, che decide però di rappresentarla in un modo un po' diverso. Niente tutta o altro, ma un cosplay di Zero Two in versione coniglietta, con un corpetto rosso sgargiante, guanti che arrivano al gomito, due orecchie da coniglio dello stesso colore e classiche calze a rete.

Non perdetevi la recensione dell'anime di Darling in the Franxx, in attesa dell'arrivo in Italia del manga da parte di Star Comics.