DARLING in the FRANXX: il manga arriva in Italia, l'annuncio Star Comics

Da mercoledì 13 ottobre 2021, Edizioni Star Comics darà il via a un nuovo memorabile viaggio all’insegna di scontri in perfetto stile action sci-fi e situazioni sensuali e ammiccanti. Ecco tutti i dettagli sul debutto italiano di DARLING in the FRANXX, imperdibile opera illustrata da Kentaro Yabuki, già disegnatore di To Love-Ru.

Attraverso un comunicato diffuso sui propri social, Edizioni Star Comics ha ricordato ai lettori che tra pochi giorni distribuirà, per la prima volta sul territorio italiano, DARLING in the FRANXX. Tratto dall’omonima serie anime, già diventata un culto su Crunchyroll, il manga è ambientato in uno sfondo post-apocalittico. In un Pianeta Terra ormai deserto, distrutto da disastri ambientali senza eguali, prende forma l’avventura di Hiro e di Zero Two, una provocante ragazza con le corna.

Per sopravvivere a condizioni a dir poco inospitali, l’umanità si è adattata come meglio è riuscita. Sfruttando tecnologie avanzate, malattie e invecchiamento non sono più dei problemi. Inoltre, procreare non è più necessario: la vita viene creata in laboratorio.

Combattendo all’interno di giganteschi mecha denominati FRANXX, i bambini nati con questo procedimento sono gli unici a poter salvare l’uomo. Tuttavia, essi sono considerati come dei semplici numeri la cui vita non ha alcuna importanza. Hiro, uno dei bambini candidati a diventare pilota, non passa la prova per pilotare un FRANXX, precipitando nello sconforto. A quel punto, però, incontra una fanciulla con le corna.

In questo mondo ormai privo di sentimenti ed emotività, i protagonisti supereranno i pregiudizi stringendo legami indissolubili, in una storia d’amore e amicizia che culmina nell’unione tra anima e corpo. A partire dal 13 ottobre, gli otto volumi della serie arriveranno in fumetteria, libreria e store online al prezzo di copertina di 5,90 euro.

