Darling in the Franxx sta per terminare: ecco quale sarà l'ultimo capitolo

Il 2018 cominciò con un anime che fece molto discutere, Darling in the Franxx. Lo spettacolo mecha proseguì da gennaio a luglio dello stesso anno, in parallelo al manga disegnato dal noto autore Kentaro Yabuki. Su Shonen Jump+ però abbiamo assistito alla prosecuzione del fumetto, attualmente ancora in corso.

Kentaro Yabuki però terminerà a breve la storia. È stato infatti confermato dall'account Twitter ufficiale della serie che Darling in the Franxx si concluderà nel giro di tre capitoli. Partito inizialmente come un semplice adattamento, Darling in the Franxx ha poi proseguito su una linea un po' diversa rispetto alla controparte animata, come fu anticipato dallo stesso Yabuki.

Data la cadenza mensile, l'avventura robotica su Shonen Jump+ dovrebbe concludersi quindi nel giro di un trimestre. Il manga illustrato da Yabuki partì 14 gennaio 2018 sull'app, una settimana dopo la partenza dell'anime prodotto da A-1 Pictures, proseguendo fino a pubblicare il sesto volume il 4 settembre 2019. Il settimo arriverà invece il 4 gennaio, con questo che potrebbe essere quindi il penultimo.

