DARLING in the FRANXX: la versione DVD e Blu-ray dell'anime sarà presto disponibile

Nel corso della giornata odierna, la società Manga Entertainment ha reso noto che il secondo volume dell'anime DARLING in the FRANXX - dal 13° al 24° episodio - sarà disponibile in formato DVD e Blu-ray da questo lunedì, 22 luglio.

Co-prodotto dagli studi d’animazione nipponici Trigger e A-1 Pictures, DARLING in the FRANXX ha esordito lo scorso 13 gennaio sulle reti nipponiche Tokyo MX, Tochigi TV, GTV e BS11, per poi approdare anche sulla piattaforma di streaming Crunchyroll, che ogni settimana ce ne propone un nuovo episodio con sottotitoli in lingua italiana.

La vicenda è ambientata in un lontano futuro. La terra è in rovina, e l’umanità si è stabilita nella città fortificata di Plantation. I piloti al suo interno vivono a Mistilteinn, un luogo considerato al pari di una gabbia per uccelli. I bambini di Plantation non sanno nulla del mondo esterno, né conoscono la libertà dei cieli. Le loro vite consistono nel combattere e svolgere le missioni. I loro nemici sono misteriose forme di vita gigantesca note come Kyōryū, mentre i robot utilizzati dai giovani piloti che le affrontano vengono chiamati Franxx. Per i bambini, pilotare i Franxx è la prova della loro stessa esistenza. Un ragazzo di nome Hiro è noto anche come Codice:016, ed era un tempo considerato un prodigio. Tuttavia, è rimasto indietro, e la sua esistenza non sembra più necessaria. Non pilotare un Franxx equivale a cessare di esistere. Un giorno, una misteriosa ragazza di nome 'Zero Two' compare dinanzi a lui. Due corna le spuntano dalla testa