DARLING in the FRANXX: Zero Two in abiti da coniglietto grazie alla modella Shirogane

DARLING in the FRANXX è stato uno dei titoli più popolari di tutto il 2018, un'annata che ha visto i personaggi dell'opera conquistare tutti gli eventi a tema con migliaia di cosplay soprattutto nei panni di Zero Two, l'eroina protagonista della saga. Tre anni più tardi, le cose non sono ancora cambiate.

In attesa di conoscere novità sul prossimo anime dal regista di DARLING in the FRANXX, che non sappiamo possa riguardare un sequel o direttamente un nuovo progetto originale, nel frattempo i fan della serie televisiva di Atsushi Nishigori stanno continuando a supportare l'opera con manifestazioni di creatività, in particolar modo con i cosplay.

Il soggetto protagonista della maggior parte delle interpretazioni è proprio Zero Two, colei che ha fatto impazzire i fan al tempo dell'uscita dell'anime. Recentemente la famosa modella russa Shirogane, una delle cosplayer più popolari e seguite sui social, si è messa nei panni della misteriosa ragazza reinterpretandola però con abiti da coniglietto. Il suo affascinante lavoro potete apprezzarlo nella galleria di immagini allegate in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Zero Two, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alla nostra recensione di DARLING in the FRANXX.