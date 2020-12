Darwin's Game: il manga di FLIPFLOPs raggiunge il climax, conclusione in vista

Il ventiduesimo Volume di Darwin's Game, pubblicato in Giappone nella giornata di ieri, ha confermato l'inizio del cosiddetto "ultimo evento", suggerendo l'imminente conclusione dell'opera. Il manga era entrato nel suo ultimo arco narrativo lo scorso gennaio e dovrebbe concludersi entro la prima metà del 2021.

Per chi non la conoscesse, la serie racconta le avventure del giovane Kaname Sudou, un ragazzo con una vita ordinaria che viene invitato da un suo amico a giocare al misterioso Darwin Game. Dopo aver sconfitto il suo primo avversario, Kaname capisce che il gioco è in realtà una trappola: abbandonarlo infatti metterà fine alla sua vita. Dopo essersi scontrato con l'abile coetanea Shuka, i due decidono di allearsi per sopravvivere alla sfida mortale.

Il manga, scritto da Shu Miyama e disegnato da Yuki Takahata (in arte FLIPFLOPs), è distribuito in Italia da Planet Manga che ne ha pubblicato i primi 20 Volumi. L'opera ha anche ricevuto un adattamento anime trasmesso da gennaio a marzo 2020 e prodotto da Studio Nexus.

Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Darwin's Game non sarà l'unica opera a concludersi ad inizio 2021: poche settimane fa infatti, è stato annunciato anche il finale dell'apprezzatissimo Levius.