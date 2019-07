Darwin's Game: rivelata la data di uscita del nuovo anime

Il filone survival è stato molto presente negli scorsi anni nella narrativa manga, specie se legata a giochi mortali e di intelletto. Un esempio sono Liar Game, Btooom!, Ousama Game e Darwin's Game. Quest'ultimo, il più recente, ha ottenuto un anime di cui finora non si sapeva ancora nulla. Almeno fino ad ora.

In alto alla notizia potete osservare il primo trailer di Darwin's Game, unica vera informazione che è stata divulgata sulla serie animata dall'annuncio del 2018 fino ad oggi. Perché infatti proprio oggi 8 luglio è stato anticipato quando potremo vedere la serie sugli schermi nipponici. La data è stata fissata per il 2020, nonostante non siano state date informazioni precise sul mese di trasmissione.

Continua quindi il centellinamento di informazioni e il mistero sull'adattamento anime di Darwin's Game, serie pubblicata sulla rivista mensile Bessatsu Shonen Champion di Akita Shoten, stessa casa editrice di Beastars. Il manga segue la storia di Kaname Sudo, un liceale diciassettenne che, accettando l'e-mail di un suo amico, viene costretto a partecipare al mortale gioco Darwin Game. Dopo aver superato i primi due round, stringe amicizia con Shuka, una fortissima giocatrice. Riusciranno i due a sconfiggere il gioco e a uscirne quindi vivi e vegeti?