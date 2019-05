Ecco la data di arrivo di 7Seeds, nuovo anime di Netflix

Annunciato lo scorso anno da Netflix, il manga di Yumi Tamura, 7Seeds, ha avuto uno sviluppo un po' travagliato. Tuttavia, dopo qualche rallentamento che ha costretto a un piccolo posticipo per la serie animata, Netflix ha comunicato ufficialmente la data in cui il nuovo anime entrerà a far parte del catalogo a livello mondiale.

Inizialmente 7Seeds era stato previsto per aprile, ma la produzione, in accordo con Netflix, aveva deciso di rinviare l'arrivo a data da destinarsi, aggiungendo che non sarebbe arrivato prima di giugno. Oggi veniamo a sapere che 7Seeds arriverà il 28 giugno sulla piattaforma del colosso dello streaming in tutto il mondo.

Yukio Takahashi è il regista dell'anime mentre lo studio GONZO si occupa delle animazioni. Touko Machida si occupa della composizione della serie, Youko Satou è invece l'addetto al character design. L'opening prevista per 7Seeds è "Ark", interpretata da Amatsuki, mentre majiko si occupa della sigla di chiusura "WISH".

Il manga di Yumi Tamura è uno shoujo che fu pubblicato tra il 2001 e il 2017 sulla rivista mensile Flowers della casa editrice Shogakukan e di cui i 177 capitoli sono stati raccolti in 35 volumi. Attualmente, la serie è ancora inedita in Italia, ma chissà se con l'arrivo dell'anime una casa editrice non si possa interessare al titolo.