Data e preview di Super Dragon Ball Heroes, episodio 8

Sul sito ufficiale della serie Super Dragon Ball Heroes è stato messo a disposizione il nuovo episodio della serie, il settimo, ma intanto sullo stesso sito iniziano a comparire le prime informazioni sull'episodio otto.

A quanto pare, i fan della serie di Super Dragon Ball Heroes, il prodotto per pubblicizzare il nuovo videogioco, dovranno attendere almeno un mese per poter guardare l'episodio 8. Infatti, stando alle informazioni divulgate dal sito ufficiale, il prossimo capitolo animato arriverà a febbraio 2019, senza una data specifica. L'episodio si intitolerà "La peggiore invasione di guerra! L'annientamento dell'universo 6!" e ha la seguente sinossi: "La combinazione di attacchi di Oren e Kamin ha messo in difficoltà Trunks e gli altri. Nel mezzo del combattimento, apparirà un guerriero della zona centrale, Haatsu, e sarà rivelato un piano scioccante".

Dragon Ball Heroes è un videogioco giapponese del 2010 che, in seguito alle migliore grafiche e alle importanti aggiunte, nel 2016 ha visto il nome modificato in Super Dragon Ball Heroes. L'anime tratto dalla serie narra le avventure su Planet Prison e ha debuttato su internet il 1° luglio 2018.