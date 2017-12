Data ufficiale e specifiche per l'edizione Blu-Ray del 25° anniversario di Yu Yu Hakusho!

Il sito web ufficiale per il 25° anniversario dell'anime di, ispirato al manga creato da Hunter x Hunter ), ha annunciato che il Blu-ray box del 25° anniversario sarà diviso in quattro parti, e che il nuovo special in lavorazione, che uscirà il 26 Ottobre 2018, sarà abbinato al quarto box-set.

La prima parte includerà l'arco narrativo "Spirit Detective" (episodi 1-26), così come entrambi i film, e sarà disponibile dal 27 luglio. Sarà la prima uscita in Blu-ray per il secondo film della serie. Il secondo set includerà l'arco di 40 episodi "Dark Tournament" e potrà essere acquistato a partire dal 28 agosto. Il terzo set includerà l'arco di 28 episodi "Sensui" -Capitolo Nero- e uscirà il 26 settembre. Oltre al nuovo special, il quarto set includerà l'arco di 18 episodi "Demon World".

Tutti e quattro i set includeranno anche sigle di apertura e di chiusura ripulite. Yoshihiro Togashi (Hunter X Hunter) ha pubblicato il manga Yu Yu Hakusho dal 1990 al 1994. Viz Media ha iniziato a pubblicare il manga nella sua edizione inglese di Shonen Jump nel 2002, e ha anche pubblicato tutti i 19 volumi che compongono l'opera.

Il manga segue il delinquente quattordicenne Yusuke Urameshi, che dopo aver salvato un bambino muore in un incidente stradale. Il mondo degli spiriti è sorpreso dalla sua morte e gli offre la possibilità di tornare come "Spirit Detective" che ha il compito di sconfiggere i demoni. L'adattamento televisivo andò in onda dal 1992 al 1995 e quest'anno celebra il suo 25° anniversario.

La serie ha anche ispirato due film e due video anime originali (OVA). FUNimation Entertainment ha rilasciato la serie televisiva e gli OVA su home video in Nord America. Media Blasters e in seguito FUNimation pubblicarono il primo film e Central Park Media pubblicò il secondo film. La serie televisiva è andata in onda su Adult Swim e successivamente Toonami.