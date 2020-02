Ecco la data di uscita del film Psycho-Pass 3: First Inspector

Il sito ufficiale di Psycho-Pass 3: First Inspector svela la data di uscita del film nelle sale giapponesi, che sarà lunedì 27 Marzo. Il film sarà proiettato solo per due settimane e sarà affiancato da una nuova visual.

Il lungometraggio è stato annunciato durante l'ultimo episodio della terza stagione dell'anime di Pyscho-Pass, andata in onda lo scorso 24 ottobre su Amazon Prime Video per la durata di otto episodi da un'ora circa ciascuno. Nella serie vengono introdotti due nuovi detective: Shindou Arata e Kei Mikhail Ignatov. Durante la serie, i due si troveranno a dover affrontare un pericolosa organizzazione criminale. Il film dovrebbe concludere le loro vicende e sarà disponibile in streaming sempre sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video al di fuori della terra del Sol Levante. La terza stagione di Psycho-Pass ha anche avuto una trasposizione manga curata da Saru Hashino, che si era già occupato dell'adattamento della seconda stagione.

La prima serie dell'anime di Psycho-Pass è diventata ormai un cult. Andata in onda nel 2012, narra di una società ormai controllata in ogni suo aspetto. Per prevenire i crimini si adotteranno sistemi specifici che monitorano lo stato di stress mentale di ciascun individuo e la propensione a commettere crimini grazie al "Coefficiente di criminalità". Nel chiudere la notizia vi lasciamo all'analisi delle tecniche viste nella terza stagione di Psycho -Pass.