La data di uscita di My Hero Academia 412: Deku passa al contrattacco?

Horikoshi ha deciso di accelerare il ritmo narrativo dell’atto finale di My Hero Academia pubblicando un capitolo denso di rivelazioni ma lasciando anche molto spazio all’azione, ormai dedicata al confronto finale tra Midoriya e Shigaraki. Ma cosa vedremo nel prossimo appuntamento col manga? Ecco le nostre ipotesi, ma attenti agli spoiler.

Il titolo del capitolo 411 lascia poco spazio ai dubbi: Shigaraki è effettivamente diventato il più grande Villain vivente, data la scomparsa di All For One per mano dell’eroico Bakugo, e sembra avere in mente un piano di distruzione che nessuno, nemmeno i migliori Pro Heroes, potrebbe riuscire a fermare. Shigaraki ha infatti portato Deku ai piedi del Monte Fuji e intende usare il Quirk del Decadimento per distruggerlo, circondando così tutta l’area di lava e togliendo ogni possibile via di fuga al protagonista.

Inoltre, Deku e le vestigia del One For All hanno perso la difesa garantita dal Danger Sense, rubato da Shigaraki. Tuttavia, la tavola conclusiva del capitolo 411 ha confermato che il protagonista non intende assolutamente fuggire, ma piuttosto affrontare Shigaraki per dimostrare che dietro a quegli strati mostruosi di caos e distruzione esiste ancora una parte umana.

Previsto per il 21 gennaio 2024, il capitolo 412 di My Hero Academia mostrerà la strategia di Deku e delle vestigia del One For All. Se Shigaraki riuscirà a distruggere il Monte Fuji, molto probabilmente il protagonista dovrà fare affidamento sul Float di Nana Shimura e forse puntare ad attacchi a distanza tramite il Black Whip, che ha però già dimostrato inefficacia contro il Decadimento di Shigaraki.

Voi cosa vi aspettate dal capitolo 412 di My Hero Academia? Fatecelo sapere nei commenti. Ecco, infine, lo spin-off prequel che tutti vorrebbero, e le ipotesi su quando potrebbe concludersi My Hero Academia.