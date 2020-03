Data di uscita e tante novità per Umibe no Étranger, l'anime yaoi più atteso del 2020

Il sito web dedicato all'adattamento anime di Umibe no Étranger, celebre opera yaoi della mangaka Kanna Kii, ha rivelato in data odierna che le avventure di Shun e Mio saranno trasposte in una pellicola, anziché in una serie televisiva come preventivato dai media. Inoltre, pochi minuti fa sono stati svelati ulteriori dettagli sulla produzione.

Il lungometraggio debutterà nelle sale giapponesi il prossimo 11 settembre, secondo quanto anticipato dalla key visual disponibile in calce. La distribuzione è in mano all'imponente azienda giapponese Shochiku, mentre la produzione è stata curata da Blue Lynx.

Akiyo Ohashi (Sakura Capsule) ha diretto l'anime presso Studio Hibari, oltre ad essersi occupato personalmente della sceneggiatura. L'autrice ha realizzato il character design dei personaggi, mentre Mayumi Watanabe e Takashi Hashimoto hanno supervisionato il reparto animazioni. Il talentuoso Taishi Murata ha prestato la sua voce al protagonista Shun Hashimoto, mentre Yoshitsugu Matsuoka ha doppiato Mio Chibana.

Umibe no Étranger segue la storia dei due ragazzi sopracitati, Shun Hashimoto e Mio Chibana. Il primo è uno scrittore omosessuale residente nell'isoletta di Okinawa, in Giappone. Dopo aver fatto coming out proprio nel giorno del matrimonio, Shun decide di abbandonare fidanzata e famiglia scappando e ritrovandosi nella stessa spiaggia in cui si trova Mio. Tra i due nasce subito un'amicizia ma il secondo, depresso per la propria situazione familiare e in procinto di trasferirsi, decide di salutarlo promettendogli di chiamarlo al telefono. Dopo anni passati senza sentirsi, i due si incontrano di nuovo.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa questa pellicola? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di altre opere simili vi ricordiamo che quest'anno debutterà anche il film di Given, un altro yaoi molto atteso dagli appassionati del genere.