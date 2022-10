Data di uscita, visual e dettagli sul film anime di Black Clover

Shonen Jump aveva promesso novità riguardanti il film di Black Clover, ma i leaker di Twitter hanno colpito in anteprima. In anticipo rispetto all'annuncio ufficiale, sono stati rivelati informazioni rilevanti come data di uscita, antagonista e locandina.

Secondo una fuga di notizie, il film di Black Clover debutterà in streaming su Netflix dal 31 ottobre 2023. Oltre alla data di uscita, che ribadiamo non è stata ancora ufficializzata da Studio Pierrot, ma che dovrebbe comunque essere internazionale, sono emerse una key visual e il character design dell'antagonista principale. Queste novità arrivano in occasione del quinto anniversario dell'anime di Black Clover.

Il film dovrebbe intitolarsi Black Clover: Sword of the Wizard King e dovrebbe essere ambientato a cavallo tra l'Elf Reincarnation Arc e l'Heart Kingdom Joint Struggle Arc, nei sei mesi di allenamento compiuti dai protagonisti. Dal poster in calce all'articolo, infatti, vediamo Asta con l'outfit post battaglia con gli elfi e senza che il braccio destro sia stato colpito dall'influenza di Liebe. Il film avrà dunque una storia originale e non adatterà alcuna parte del manga, come alcuni supponevano in precedenza.

Vediamo poi il character design dell'antagonista principale, il cui nome dovrebbe essere Conrad o Konrad. Stando a quanto riportato, egli sarebbe l'Imperatore Magico precedente a Julius Novachrono e a sviluppare il suo design è stato l'autore del manga Yuki Tabata. Conrad sarà doppiato da Toshihiko Seki (Muzan Kibutsuji in Demon Slayer e il maestro Iruka in Naruto). Al momento, non è ancora stato specificato come farà a tornare in vita l'ex Imperatore. Per le immagini in alta definizione e ulteriori dettagli occorre attendere l'annuncio ufficiale di Shonen Jump.