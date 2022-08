Il più grande database di anime al mondo è ufficialmente aperto al pubblico

Il mondo degli anime continua ad espandersi ogni giorno con nuove serie e nuovi episodi. L'industria ha rilasciato una quantità impressionante di produzioni e molte altre stanno per arrivare. Per gli appassionati, potrebbe essere sempre più dura tenere traccia di tutti gli anime da seguire, ma potrebbe esserci una soluzione.

Infatti, nel 2015 l'Associazione dell'Animazione Giapponese ha iniziato il progetto Anime Next 100 per celebrare il 100° anniversario del media. Il principale obiettivo del progetto era rilasciare un database capace di tracciare la maggior parte delle serie anime esistenti, che è stato da poco rilasciato al pubblico: il suo nome è Anime Taizen.

Il sito web è al momento dispoibile in lingua giapponese e in lingua inglese e, come possiamo leggere nel tweet in calce a questa notizia, nella sua prima ora di vita ci sono stati problemi di accesso dovuti a un'enorme affluenza di utenti. Anime Taizen è comunque un progetto ancora lontano dal'essere completo, nonostante nel suo database siano già presenti più di 15.000 titoli anime e oltre 180.000 episodi a partire dal lontano 1917. Gli anime possono essere cercati nel database attraverso il titolo della serie, titolo dell'episodio, numero di episodi e altri modi ancora.

Anime Tazen verrà costantemente aggiornato, aggiungendo sia le nuove serieanime, che molti titoli del passato ancora non registrati. Finché l'industria continuerà ad essere sulla cresta dell'onda in tutto il mondo, Anime Taizen continuerà a garantire ai suoi utenti un servizio eccellentee sempre migliore nei prossimi anni.

