Date A Bullet: lo spin-off di Date A Live sarà un film, mostrata la prima key visual

Date A Bullet, lo spin-off di Date A Live incentrato su Kurumi Tokisaki e tratto dall'omonima serie di romanzi di Koshi Tachibana e Tsunako, non sarà adattato in una serie televisiva come precedentemente annunciato, bensì in un film. La conferma è arrivata - insieme ad una meravigliosa key visual - direttamente da un live stream di Kadokawa.

Durante la diretta, la casa editrice ha confermato che la pellicola sarà distribuita nei cinema giapponesi nel corso dell'anno corrente, e che l'attrice Asami Sanada riprenderà il suo ruolo da doppiatrice. Per quanto riguarda lo staff, Jun Nakagawa (High School Fleet) dirige l'anime presso lo studio di animazione GEEKTOYS (Plunderer), mentre l'autore dello spin-off Yuichiro Higashide si occupa della sceneggiatura. Il character design è, infine, curato da Naoto Nakamura (High School Fleet).

La pellicola fungerà da adattamento per parte della serie di romanzi, attualmente ferma a 6 Volumi disponibili (di cui l'ultimo pubblicato pochi giorni fa). Gli appassionati comunque saranno felici di sapere che oltre alla pellicola arriverà presto anche la quarta stagione della serie anime originale, secondo quanto confermato pochi giorni fa dal sito web ufficiale dell'opera.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questo lungometraggio? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata al primo trailer di Date A Bullet.