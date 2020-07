Date A Bullet: lo spin-off di Date a Live debutta presto al cinema, ecco il primo teaser

Pochi mesi fa è stato annunciato che Date A Bullet, lo spin-off di Date A Live incentrato sul personaggio di Kurumi Tokisaki, sarebbe in realtà stato un film, e non una serie anime come molti pensavano. Recentemente la produzione ha confermato che la pellicola sarà divisa in due parti, rispettivamente in uscita ad agosto e novembre 2020.

Il primo film, intitolato Date A Bullet: Dead or Bullet, uscirà 14 agosto 2020 e si è mostrato poche ore fa nel primo teaser trailer ufficiale visibile in cima all'articolo. Il secondo, intitolato Date A Bullet: Nightmare or Queen, arriverà invece il prossimo 13 novembre e concluderà la storia. Non conoscendo la longevità delle due pellicole è impossibile prevedere quanto materiale sarà adattato. Al momento, sono disponibili 6 Volumi, di cui l'ultimo pubblicato in Giappone lo scorso marzo.

Vi ricordiamo ancora una volta che Date A Bullet è lo spin-off di Date A Live, una serie di light novel attualmente composta da ben 22 volumi e adattata in tre stagioni anime. Pochi mesi fa, è stato confermato che una quarta stagione è in fase di produzione.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa questo film?