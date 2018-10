Date A Live: annunciata la terza stagione dell'anime, uscirà nel 2019

La terza stagione di Date A Live, serie anime adattamento della light novel scritta da Koshi Tachibana e con i disegni di Tsunako, andrà in onda, come recentemente annunciato, il prossimo gennaio.

La light novel è in corso di serializzazione dal 2011, sulle pagine di Gekkan Dragon Magazine, e conta, attualmente, 19 volumi. Fino ad ora, i testi, hanno venduto oltre 4 milioni di copie. La serie ha ricevuto 2 adattamenti animati, un film e dei manga, ai quali si aggiungerà presto la terza stagione, come annunciato il 21 ottobre durante l’evento “ Fantasia Bunko Dai Kanshasai 2018”.

L’anime verrà realizzato dallo studio J.C Staff (nato nel 1986, tra i suoi lavori annovera Utena la fillette révolutionnaire, Toradora!, Prison School).

Di seguito potete trovare maggiori informazioni sui membri dello staff e del cast coinvolti nel progetto:

Staff

Original Work: Koshi Tachibana (storia) Tsunako (disegni)

(storia) (disegni) Regia: Keitaro Motonaga

Composizione della Serie: Hideki Shirane

Character Design: Koji Watanabe

Chief Animation Director: Koji Watanabe , Koji Yamakawa

, Art Director: Koichiro Bizen

Color Setting: Asuka Hino

Direttore della fotografia: Yoshio Okochi

Editing: Yoshiaki Kimura

Sound Director: Yasunori Ebina

Sound Effect: Kyotaka Kawada

Compositore della Soundtrack: Go Sakabe

Cast

Shido Itsuka: Nobunaga Shimazaki

Toka Yatogami: Marina Inoue

Origami Tobiichi: Misuzu Togashi

Kotori Itsuka: Ayana Taketatsu

Yoshino: Iori Nomizu

Kurumi Tokisaki: Asami Sanada

Kaguya Yamai: Maaya Uchida

Yuzuru Yamai: Sarah Emi Bridcutt

Miku Izayoi: Minori Chihara

Natsumi: Ayumi Mano

L’opening e l’ending avranno, rispettivamente, i seguenti temi musicali: “I swear” delle sweet ARMS e “Last Promise” di Erii Yamazaki.

Come vi sembra lo staff e il cast? Seguirete la nuova stagione di Date A Live?