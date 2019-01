Date A Live III, confermato il numero degli episodi per la nuova stagione!

In attesa dell'uscita del primo episodio della serie Date A Live III, adattamento animato della light novel scritta da Koushi Tachibana, il sito ufficiale ha voluto informare i sui fan sulla durata di questa terza stagione.

Secondo quanto rilasciato la terza stagione dell'anime tratto dall'omonimo romanzo conterà di 12 episodi che verrà suddiviso in due home video box. Date A Live III esordirà in Giappone sul piccolo schermo sulla rete televisiva AT-X l'11 gennaio prossimo alle 9:30, in serata verrà trasmesso anche su Tokyo MX, KBS Kyoto, TV Aichi, Sun TV, TVQ Broadcasting Kyushu e BS11. L'anime verrà trasmesso in Giappone su d Anime Store, AbemaTV e su altri servizi di streaming.

Ricordiamo che precedentemente sono stati diffusi due teaser trailer che hanno permesso di ascoltare in anteprima un assaggio della opening theme dal titolo "I Swear" composta dalla band femminile Sweet ARMS. Il video completo della canzone è stata pubblicata sul canale Youtube della Columbia Music.

Il cast presenta delle new entry tra cui Ayumi Mano si unirà nei panni di "Seventh Spirit" Natsumi. A dirigere il progetto sarà Keitaro Motonaga presso lo studio di animazione J.C. Staff. Tra lo staff ci saranno anche Hideki Shirane e Koji Watanabe rispettivamente per la sceneggiatura e il character design. Eri Yamazaki eseguirà la sigla finale "Last Promise".

La serie di light novel di Tachibana Kōshi è stata pubblicata per la prima volta a marzo del 2011 con le illustrazioni di Tsunako e al momento è composta di 19 volumi (l'ultimo pubblicato il 18 agosto scorso).