Date A Live III, il nuovo teaser trailer rivela nuove informazioni

Poche ore fa Kadokawa ha rilasciato sul suo canale YouTube un nuovo teaser trailer dedicato a Date A Live III, la terza stagione dell'anime basato sulla serie di light novel Date A Live di Koushi Tachibana.

Il breve video include la opening theme dal titolo "I Swear" comporta dalla band tutta al femminile Sweet ARMS. Il video completo della canzone è stata pubblicata sul canale Youtube della Columbia Music

Secondo quanto riportato verso la fine del trailer, l'anime sarà presentato in anteprima sull'emittente televisiva AT-X l'11 gennaio prossimo alle 9:30, per poi essere trasmesso nella stessa serata su Tokyo MX e KBS Kyoto. Date A Live III andrà in onda anche su TV Aichi, Sun TV, TVQ Broadcasting Kyushu e BS11. Verrà inoltre trasmesso in Giappone su d Anime Store, AbemaTV e attraverso altri servizi di streaming.

La serie animata vedrà tornare il cast delle precedenti serie, con l'aggiunta di Ayumi Mano, che presterà la sua voce a Natsumi ("Seventh Spirit"). A dirigere la serie ci sarà ancora una volta Keitaro Motonaga presso lo studio di animazione J.C. Staff ( le precedenti serie sono state rispettivamente prodotte da AIC PLUS + e Production IMS). Tra lo staff ci sarà anche Hideki Shirane (sceneggiatura), Koji Watanabe (character designer) e infine Eri Yamazaki che eseguirà l'ending theme dal titolo "Last Primise".

Ricordiamo che la serie di light novel di Tachibana Kōshi è stato pubblicato per la prima volta a marzo del 2011 con le illustrazioni di Tsunako da Fujimi Shobō e al momento è composta di 19 volumi (l'ultimo pubblicato il 18 agosto scorso).