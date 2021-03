Date A Live IV, ci siamo: la nuova stagione parte a ottobre, Geek Toys alle animazioni

Buone notizie dall'edizione annuale del Kadokawa Light Novel Expo, visto che dopo il ritorno di The Misfit of Demon King Academy è stato anche confermato il periodo d'uscita della quarta stagione di Date a Live. L'anime tratto dall'opera di Koshi Tachibana torna ad ottobre con i nuovi episodi, questa volta prodotti dai ragazzi di Geek Toys.

Jun Nakagawa torna a dirigere la serie dopo l'ottimo lavoro svolto con Date A Bullet, lo spin-off con protagonista Kurumi Tokisaki proiettato nei cinema giapponesi nella seconda metà del 2020. Fumihiko Shimo (Miss Kobayashi's Dragon Maid) si occupa dello script, mentre Naoto Nakamura disegna i personaggi. Tra gli altri, confermato il ritorno di Go Sakabe, pronto a curare le musiche dopo l'ottimo lavoro svolto con le stagioni precedenti.

L'anime di Date a Live ha avuto una produzione abbastanza travagliata, con gli studi di animazione AIC Plus+, Production IMS e J.C Staff rispettivamente scelti per realizzare la prima, la seconda e la terza stagione. Geek Toys è quindi il quarto studio impiegato per altrettante stagioni dell'anime, anche se ha già dimostrato di essere all'altezza del compito grazie al lavoro svolto con il lungometraggio del 2020. I produttori hanno anche confermato che il cast tornerà al completo.

Tornando all'opera originale, vi ricordiamo che Date a Live è una serie di romanzi leggeri attualmente in corso con 22 Volumi pubblicati. Le prime tre stagioni hanno adattato 12 Volumi, e la quarta dovrebbe trasporre gli eventi raccontati nei successivi quattro. In calce potete dare un'occhiata alla locandina, disegnata da Tsunako e con protagonisti Tohka Yatogami e Shido Itsuka.