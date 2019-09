Date A Live, rivelato il nuovo progetto: al via un adattamento dello spinoff Date a Bullet

Pochi giorni fa lo studio di animazione J.C. Staff rivelò l'esistenza di un nuovo progetto anime legato al mondo di Date A Live, la famosa light novel di Koshi Tachibana e Tsunako. Secondo quanto rivelato in data odierna dal profilo Twitter ufficiale dell'opera però, non si tratterà né di un film né dell'annuncio dell'attesissima quarta stagione.

La novità sarà, dunque, una nuova serie anime tratta dalla light novel Date A Live Fragment: Date A Bullet di Yuichiro Higashide. La storia si incentrerà sul personaggio di Kuromi Tokisaki e l'attrice Asami Sanada riprenderà il suo ruolo da doppiatrice. Durante un evento in programma per il prossimo 20 ottobre al "Fantasia Bunko Daikansha 2019", l'attrice farà una comparsa e rivelerà qualche nuova informazione sull'anime.

Kadokawa ha pubblicato il primo numero della light novel "Date A Bullet" nel marzo del 2017 e l'ultimo un anno dopo, alla conclusione del quinto Volume. In un secondo tweet comunque, Tachibana ha dichiarato che lo spin-off non è l'unico progetto portato avanti dal suo team, e che i fan possono aspettarsi qualche altro interessante annuncio nei prossimi mesi.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece non abbiate ancora recuperato l'ultima stagione, vi rimandiamo all'articolo con tutte le informazioni su Date A Live III.