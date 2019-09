DATE A LIVE: lo staff è al lavoro su un nuovo progetto, in arrivo un film?

DATE A LIVE, l'adattamento anime di J.C. Staff tratto dalla light novel di Koshi Tachibana e Tsunako, tornerà presto con un nuovo progetto, secondo quanto rivelato dal sito americano Crunchyroll. La serie ha concluso da pochi mesi la messa in onda dell'attesissima terza stagione, accolta con gioia da tutti i fan della saga.

Secondo quanto annunciato, maggiori informazioni su questo misterioso "progetto anime" dovrebbero essere rivelate nel prossimo numero di Dragon Magazine, il bimestrale di Kadokawa. La rivista, in uscita il prossimo 20 settembre, includerà un'intervista al duo responsabile per la realizzazione della light novel.

Secondo quanto ipotizzato dai fan, la novità potrebbe essere un nuovo film, il secondo dopo Date a Live The Movie: Maiyuri Judgement del 2015. Non è tuttavia escluso che si tratti di un semplice OVA, visto che sia la prima che la seconda stagione ne realizzarono uno subito dopo la messa in onda dell'ultima puntata.

Per chi non conoscesse la serie, ricordiamo che la trama segue le avventure di Shido Itsuka, un liceale giapponese che un giorno, dopo essere stato svegliato dalla sorella Kotori, vede un terribile cataclisma abbattersi sulla propria città. Dopo aver scoperto che la causa del disastro è una ragazza, successivamente soprannominata Tohka, Shido cercherà di fare in modo che questa non distrugga l'intero Pianeta.

E voi cosa ne pensate? Vorreste un nuovo film di DATE A LIVE? Fatecelo sapere nei commenti!