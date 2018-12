DATE A LIVE: la terza stagione debutterà ufficialmente l'11 gennaio 2019

Tramite l'account Twitter ufficiale del franchise, veniamo a conoscenza del fatto che DATE A LIVE III, terza stagione animata tratta dalle light novel di Koushi Tachibana, arriverà ufficialmente a disposizione dei fan il prossimo 11 gennaio.

DATE A LIVE è senza dubbio un franchise dalla mole mastodontica, che si è conquistato negli ultimi anni una nicchia di appassionati che la seguono in maniera accanita, sia nelle sue iterazioni romanzesche, sia in quelle legate al mercato manga. Ovviamente non sono mancati gli adattamenti anime, con ben due trasposizioni che sono già andati in onda e uno che attende di farlo.

Proprio di quest'ultimo si attendeva la data ufficiale di debutto, e oggi, grazie all'account Twitter ufficiale del franchise, abbiamo scoperto quando arriverà il momento di vedere DATE A LIVE III: la terza stagione arriverà all'inizio dell'imminente 2019, e più precisamente l'11 gennaio prossimo.

Di seguito riportiamo tutte le informazioni sui membri dello staff e gli attori che andranno ad interpretare i personaggi coinvolti nel progetto:

Staff

Original Work: Koshi Tachibana (storia) Tsunako (disegni)

(storia) (disegni) Regia: Keitaro Motonaga

Composizione della Serie: Hideki Shirane

Character Design: Koji Watanabe

Chief Animation Director: Koji Watanabe , Koji Yamakawa

, Art Director: Koichiro Bizen

Color Setting: Asuka Hino

Direttore della fotografia: Yoshio Okochi

Editing: Yoshiaki Kimura

Sound Director: Yasunori Ebina

Sound Effect: Kyotaka Kawada

Compositore della Soundtrack: Go Sakabe

Cast

Shido Itsuka : Nobunaga Shimazaki

: Nobunaga Shimazaki Toka Yatogami : Marina Inoue

: Marina Inoue Origami Tobiichi : Misuzu Togashi

: Misuzu Togashi Kotori Itsuka : Ayana Taketatsu

: Ayana Taketatsu Yoshino : Iori Nomizu

: Iori Nomizu Kurumi Tokisaki : Asami Sanada

: Asami Sanada Kaguya Yamai : Maaya Uchida

: Maaya Uchida Yuzuru Yamai : Sarah Emi Bridcutt

: Sarah Emi Bridcutt Miku Izayoi : Minori Chihara

: Minori Chihara Natsumi: Ayumi Mano

Seguiteci su Everyeye per tutte le novità riguardanti questa serie.

La light novel originale di DATE A LIVE, scritta Koushi Tachibana, è in corso di serializzazione dal 2011, sulle pagine di Gekkan Dragon Magazine, ed è giunta attualmente a ben 19 volumi, scavallando addirittura i quattro milioni di copie vendute.Ben quattro adattamenti manga sono stati realizzati da diversi disegnatori, tutti pubblicati da Fujimi Shobo. Non ci resta che attendere il prossimo anno per tornare a vedere come si salva il mondo con un appuntamento.