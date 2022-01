Date A Live IV, ecco quando esordirà la nuova stagione dell'anime

Date A Live è un anime che negli ultimi anni ha riscosso un discreto successo, tanto da portare alla produzione di una quarta stagione curata dallo studio Geek Toys. Nonostante Date A Live IV sarebbe dovuto iniziare a ottobre 2021 la serie è stata rimandata all'anno nuovo, senza però far trapelare il periodo di uscita.

Date A Live è tratto dall'omonima light novel di Koshi Tachibana e Tsunako, che si è conclusa nel 2020 dopo ben 22 volumi e 9 anni di pubblicazione. La storia vede protagonista Shido Itsuka, giovane liceale come tanti altri. Un giorno, Shido si imbatte in una misteriosa ragazza comparsa al centro di un cratere creato da un sisma spaziale. Sua sorella gli rivela che la giovane è in realtà uno Spirito, cosa che porterà Shido a unirsi alla Ratatoskr, associazione che punta all'eliminazione di queste creature.

Dopo il trailer di Date A Live IV mostrato a settembre 2021, ecco finalmente svelato anche il mese d'uscita dell'anime. Come riportato dal tweet di @AniTrendz, le avventure di Shido torneranno ad aprile 2022, quindi tra meno di tre mesi.

Potremo così apprezzare il lavoro dello studio Geek Toys, che ha raccolto il testimone da J.C. Staff, studio autore della terza stagione. Date A Live conta 36 episodi totali in 3 stagioni, a cui se ne aggiungeranno con ogni probabilità altri 12 quest'anno.