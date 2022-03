Date A Live IV conferma la data di uscita con un nuovo poster ufficiale

Il sito ufficiale dell'adattamento anime delle light novel scritte da Koushi Tachibana e illustrate da Tsunako, Date A Live, ha rilasciato una nuova immagine promozionale per la quarta stagione del progetto. La visual conferma che il debutto è previsto per l'8 aprile in Giappone e introduce i personaggi Nia Honjou e Mokuro Hoshimiya.

Trovate qui il primo trailer di Date a Live IV. Inoltre, il cast dei doppiatori ha nominato le loro scene preferite delle tre stagioni precedenti. I fan hanno anche votato per le loro scene preferite, e all'evento Fantasia Bunko Online Festival 2022 i risultati saranno annunciati.

Questa quarta stagione era prevista per l'autunno 2021 (ottobre - dicembre), ma è stata ritardata a causa di "varie circostanze di produzione". Tachibana e Tsunako hanno pubblicato le light novel originali attraverso l'etichetta Fujimi Fantasia Bunko di Fujimi Shobo tra marzo 2011 e marzo 2020, per un totale di ventidue volumi.

Nello staff di produzione troviamo Jun Nakagawa (Date A Bullet: Dead or Bullet, High School Fleet Movie) che sta dirigendo l'anime presso GEEK TOYS Studios. Fumihiko Shimo (Amagi Brilliant Park, Clannad, Golden Time, Mikakunin de Shinkoukei) è responsabile della scrittura della sceneggiatura e della supervisione. Naoto Nakamura (Date A Bullet: Dead or Bullet, The Price of Smiles, High School Fleet Movie) è responsabile del character design e della direzione dell'animazione. Tsuyoshi Sakabe si occupa della composizione della colonna sonora.

"Trent'anni fa, uno strano fenomeno chiamato Terremoto Spaziale ha devastato il centro dell'Eurasia, portando con sé la vita di più di 150 milioni di persone. Da allora, piccoli terremoti spaziali si sono verificati in tutto il mondo. Shidou Itsuka, uno studente di liceo apparentemente normale, incontra una ragazza nell'epicentro di un terremoto spaziale.

Viene informato da sua sorella Kotori che questa ragazza è uno degli spiriti che, rendendo nota la loro presenza nel mondo, stanno causando questi terremoti spaziali. Viene anche a sapere che sua sorella è il capitano della nave Ratatoskr. Lei lo recluta per sfruttare la sua misteriosa capacità di sigillare i poteri degli spiriti. Per evitare che diventino una minaccia per l'umanità. Tuttavia, c'è una fregatura. Per sigillare i poteri di uno spirito, Shidou deve far innamorare lo spirito di lui."

