Date A Live IV: Kurumi protagonista di un nuovo trailer e di un poster

La quarta stagione di Date A Live IV racconta le nuove vicende di Shido Itsuka. L'account ufficiale di Kadokawa ha quindi condiviso con i numerosi appassionati un trailer ed un poster inediti dedicati al personaggio di Kurumi.

In calce alla notizia trovate il messaggio postato sulla celebre piattaforma social, che ci permette di vedere un breve video dedicato a Kurumi, insieme ad un poster incentrato sulla prossima protagonista delle puntate della quarta stagione di Date A Live. Sembra infatti che Shido dovrà avvicinarsi a Kurumi, personaggio che è diventato in poco tempo uno dei preferiti dei fan dell'opera di Koshi Tachibana. Ricordiamo che i primi undici episodi della quarta parte dello show sono disponibili nel catalogo italiano di Crunchyroll, al contrario delle stagioni precedenti.

Per chi non conoscesse la serie ispirata all'omonima light novel, si tratta di un anime che racconta le avventure di Shido Itsuka, giovane ragazzo che un giorno incontra per la prima volta una ragazza che si rivelerà essere uno Spirito. Inoltre scoprirà di avere il potere di bloccare i sismi spaziali causati dagli Spiriti, eventi che hanno causato numerosi morti, per fare questo però Shido dovrà farli innamorare di sé.

Se non avete ancora visto gli episodi inediti della stagione, vi segnaliamo questo trailer dedicato a Date A Live IV.