Date A Live IV si mostra nel primo trailer ufficiale, l'anime è stato rinviato al 2022

Il sito web ufficiale di Date A Live, adattamento anime tratto dalla serie di light novel di Koshi Tachibana, ha recentemente condiviso il primo trailer ufficiale della Stagione 4, confermando il rinvio al 2022. L'anime sarebbe dovuto uscire a ottobre 2021 in Giappone e in occidente, ma lo studio d'animazione Geek Toys ha posticipato l'uscita per "vari motivi".

L'anime di Date A Live ha debuttato il 31 marzo 2013 in tutto il mondo, con una prima stagione composta da 12 episodi. Il successo della serie ha portato al rinnovo per altre due Stagioni, composte rispettivamente da 10 e 12 episodi e trasmesse nel 2014 e nel 2019. Nel 2020, dopo un anno di silenzio, Kadokawa aveva annunciato che Date A Live sarebbe tornato con una quarta stagione, ma purtroppo i fan dovranno pazientare ancora un po' prima di riunirsi con Tohka Yatogami e Shido Itsuka.

Per quanto riguarda il trailer, le scene mostrate sembrano anticipare l'adattamento dei Volumi dal 13 al 15 della light novel, su un totale di 22 Volumi pubblicati. Vi ricordiamo che la serie si è conclusa il 19 marzo 2020 dopo nove anni esatti di serializzazione, quindi il materiale dovrebbe essere sufficiente per produrre almeno altre due stagioni.