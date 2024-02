Date A Live sta ufficialmente per tornare: quando esce la Stagione 5?

Arrivano ottime notizie per i fan di Date A Live, poiché la quinta stagione è ufficialmente in produzione e la data del debutto è molto vicina. Con un trailer pensato per immergere gli spettatori nell'anime, con alcuni spoiler di cosa accadrà nelle nuove puntate, la serie è pronta a tornare sul piccolo schermo.

La tanto attesa quinta stagione di Date A Live sarà finalmente disponibile a partire dal mese di aprile di quest'anno, come annunciato dalla Kadokawa. Il breve trailer disponibile non ha solo offerto un breve assaggio della opening dell'anime, ma ha anche svelato alcuni nuovi personaggi che si uniranno al cast principale, in particolare, è stato svelato l'arrivo di Mio Takamiya, una ragazza dai lunghi capelli argentei che avrà un ruolo cruciale nella trama.

Il filmato inizia con Shido Itsuka, il protagonista, che narra la sua storia. Il ragazzo promette di sfruttare il potere dello Spirito dell'Origine per riscrivere la storia, scatenando una serie di spettacolari battaglie accompagnate dalla coinvolgente sigla d'apertura "Paradoxes" di Miyu Tomita.

La quinta stagione di Date A Live sarà composta da un totale di dodici episodi e, anche se non è stata rivelata la data ufficiale del debutto, sarà disponibile su Crunchyroll anche con sottotitoli in italiano.

Basata sul romanzo degli autori Kochi Tachibana e Tsunako, la quinta stagione riprenderà gli eventi della quarta e presenterà al pubblico nuovi affascinanti personaggi, adattando il volume 17 della light novel. Intanto, sapevate che Date A Live ha un film spin off chiamato Date A Bullet?