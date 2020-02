Ora è davvero ufficiale, la terza stagione di Castlevania debutterà a marzo

Nella giornata di ieri l'autore di Castlevania aveva condiviso il primo teaser della nuova stagione della serie ed oggi, a sorpresa, Netflix US ha ufficialmente confermato che Trevor Belmont e compagni torneranno tra meno di un mese. I nuovi episodi saranno, secondo quanto dichiarato dal colosso streaming, "più misteriosi, violenti e caotici che mai".

Come potete vedere in calce, la notizia è stata condivisa in prima battuta da NetflixNX e successivamente retwittata dalle altre pagine social ufficiali, comprese quelle degli autori della serie televisiva. La data di uscita di Castlevania 3 è dunque fissata per il 5 marzo 2020.

La nuova stagione sarà composta da 10 episodi, due in più della precedente. Adi Shankar, executive producer della serie, parlò della terza stagione durante gli ultimi mesi del 2018 dichiarando quanto segue: "Segnatevi queste mie parole: con la terza stagione ci metteremo in corsa per gli Emmy". Le aspettative sono, come al solito, alle stelle.

Netflix annunciò erroneamente l'uscita di Castlevania 3 il 26 novembre 2019 sollevando un polverone e costringendo il regista Sam Deats a scusarsi. La serie comunque si trovava già in fase di post-produzione dal mese di dicembre 2019 ed era ormai scontata una data di uscita per il primo trimestre del 2020.

