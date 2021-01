DAYS, il manga calcistico di Yasuda si concluderà il 20 gennaio con il Volume 42

L'ultimo numero del settimanale di Kodansha Weekly Shonen Magazine ha confermato che DAYS, manga calcistico del 2013 di Tsuyoshi Yasuda, si concluderà definitivamente il prossimo 20 gennaio, e che il mese successivo sarà pubblicato il quarantaduesimo e ultimo Volume.

L'opera di Tsuyoshi Yasuda conta 41 tankobon pubblicati, di cui l'ultimo in commercio in Giappone dallo scorso 17 dicembre. In Italia il manga è inedito, così come l'adattamento anime prodotto da MAPPA nel 2016. La serie è comunque seguita da diversi lettori in oriente, e quattro anni fa ha persino vinto il premio per "Miglior manga shonen" ai Kodansha Manga Awards.

Per chi non conoscesse l'opera, la sinossi recita quanto segue: "Subito prima di iniziare il liceo, Tsukushi Tsukamoto incontra Jin Kazama, che lo invita a giocare una partita di calcio. Tsukamoto è timido e non ha qualità speciali, ma l'invito di Kazama - un giocatore rispettato ed esperto - lo convince a iscriversi alla squadra del suo nuovo liceo, ritenuta da molti come una delle migliori in Giappone. Tsukamoto potrà non avere grande talento, ma quali obiettivi riuscirà a raggiungere grazie alla sua passione e al suo grande impegno?".

In occidente DAYS è conosciuto principalmente a causa dell'adattamento anime, distribuito da Crunchyroll USA. Il catalogo italiano purtroppo non include la serie, ma propone tanti altri anime di qualità.