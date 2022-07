Days With my Stepsister: annunciato l'anime dalle novel di Ghost Mikawa

All’evento “Natsu no Gakuensai 2022” organizzato da Kadokawa e MF Bunko J, è stato ufficialmente annunciato l’anime Days With My Stepsister, ispirato dalla serie di romanzi dello scrittore Ghost Mikawa e dell’illustratore Hiten. Ecco i primi dettagli sulla produzione, accompagnati da un teaser e una visual celebrativa realizzata dall’autore.

Nel gennaio 2021, Kadokawa lanciava la prima novel della serie Days With my Stepsister, ora giunta alla sesta uscita. La calda accoglienza del pubblico giapponese, ha portato a un successivo adattamento manga, firmato Yumika Kanade, e ora anche a un anime. Le novel stanno conquistando l’industria anime. Anche The Demon Sword Master of Excalibur Academy riceverà un anime.

La trama segue le vicende di Yuta Asamura, il quale, a causa del nuovo matrimonio di suo padre, fa la conoscenza della sorellastra minore Saki Ayase, che è anche la studentessa numero uno della sua classe. Per non causare discordia in famiglia, entrambi accettano di non essere conflittuali, ma nemmeno troppo compromettenti, lasciando della distanza tra loro. Saki è tuttavia alla ricerca di amore familiare, anche se dimostra il contrario e cerca di restare sola. Yuta, è sconcertato, e cerca invece di essere un bravo fratello maggiore. Lentamente, i due fratellastri imparano gradualmente a sentirsi a proprio agio l’uno con l’altro. Di recente, sempre su questa tematica, su Crunchyroll è arrivato My Stepmom’s Daughter Is My Ex.

In occasione dell’annuncio, Hiten ha realizzato la bella illustrazione che trovate in calce all’articolo. Il primo teaser, presenta parte del cast di doppiatori, che comprende, Kōhei Amasaki nel ruolo di Yuta Asamura e Yuki Nakashima nel ruolo di Saki Ayase.