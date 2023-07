Days With My Stepsister: nuovo trailer e annunci per l'anime in arrivo nel 2024!

Durante gli MF Bunko J Summer School Festival, sono stati rivelati il primo trailer e key visual dell'adattamento animato della light novel scritta da Ghost Mikawa e illustrata da Hiten. L'annuncio dell'anime di Days with my Stepsister era già arrivato, ma ora abbiamo molta più carne al fuoco.

Tsutomu Ueno dirigerà la serie prodotta dallo Studio DEEN (Berserk, Beyblade). La sceneggiatura sarà affidata alle sapienti mani di Mitsutaka Hirota (Edens Zero), mentre il character design sarà a cura di Manabu Nii (The Day I Became a God). L'arrivo è previsto per il 2024, secondo quanto annunciato da Kotokawa. La serie sarà disponibile in streaming su Crunchyroll.

La prima light novel è stata pubblicata nel gennaio del 2021 e il nono volume sarà rilasciato ad agosto. Yumika Kanade si sta occupando della versione manga di Days Whith My Stepsister, con il secondo tankobon uscito a dicembre 2022.

La trama è molto semplice: Yuta Asamura è un ragazzo liceale che, a causa del nuovo matrimonio del padre, si ritrova ad avere Saki come sorellastra. Si dà il caso poi che i due siano nella stessa classe. Dapprima freddi e distaccati, cercheranno poi di andare d'accordo e la ragazza farà di tutto per avere dell'amore dalla sua nuova famiglia, anche se all'apparenza dimostra il contrario.

Insomma tutte le premesse per un anime comico e dalle sfumature ecchi. Voi siete entusiasti di questo nuovo annuncio? Seguirete l'anime? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre, se vi piace il genere, è disponibile su Crunchyroll My Stepmom's Daughter Is My Ex. Correte a dargli un'occhiata!