DB Heroes anticipa ancora Dragon Ball Super 129: nuovo sguardo a Goku Ultra Istinto

: Dragon Ball Heroes ha svelato anche un'ulteriore immagine, appartenente al Pocket Binder Set del gioco. Dalle pagine di V-Jump emergono nuove immagini della modalità completa dell'Ultra Istinto, che verrà padroneggiata da Goku nel corso dell'episodio 129 di. È grazie a Dragon Ball Heroes, però, che abbiamo le ulteriori anticipazioni sull'aspetto di Goku.

Le scan, infatti, ci aggiornano sulle nuove missioni che comporranno i prossimi archi narrativi del videogioco arcade di carte collezionabili, che già sin dai primi annunci - anche con le novità relative ai contenuti aggiuntivi di Dragon Ball Xenoverse 2 - aveva largamente anticipato le immagini promozionali della versione animata di Goku con i capelli argentati.

D'altronde anche nella preview, o anche nel promo esteso di un minuto, della puntata numero 129 di Dragon Ball Super non sembra trasparire alcun immagine della serie targata Toei Animation raffigurante il completamente dell'Ultra Istinto. A meno che, durante il weekend imminente, lo studio di produzione non ci alletti con ulteriori screenshot che ci mostrino l'agognata trasformazione, è probabile che soltanto a episodio in corso saremo deliziati dalle nuove sembianze del nostro eroe.

Di seguito titolo e sinossi dell'episodio 129 di Dragon Ball Super:

Superare il limite! Padroneggiare l'Ultra Istinto!!

"L'Ultra Istinto è completo! Il potere di Goku emerge! Il Torneo del Potere si è ridotto a uno scontro 1 vs 1 tra Goku e Jiren. Trovandosi con le spalle al muro, Goku risveglia inconsciamente il suo potere nascosto, riattivando la sua capacità combattiva! Si avvicina alla forma suprema, l'Ultra Istinto!

Jiren questa settimana: sprigionare la piena potenza! Nel vedere l'incremento di forza in Goku, Jiren sorride! Come se volesse ringraziarlo, colpisce Goku con tutta la potenza che aveva nascosto finora. Chi sarà il vincitore?!"

L'attesa sta per finire: lo scontro finale tra Goku e Jiren dell'Universo 11 inizierà domenica 4 marzo su Fuji TV!