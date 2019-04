DB Super: Broly, l'anime comic conterrà un Q&A ad Akira Toriyama e Tatsuya Nagamine

Solo di recente è stata svelata la copertina dell'anime comic di Dragon Ball Super: Broly. Grazie ad un post pubblicato dal profilo Twitter di Jump Remix, siamo venuti che conoscenza di alcuni contenuti esclusivi del nuovo volume legati al maestro Akira Toriyama e al regista del film Tatsuya Nagamine. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il più grande successo cinematografico legato al franchise di Dragon Ball continua a far parlare di sé. il successo commerciale da 100 milioni di euro, ha quindi portata alla nascita di una serie prodotti correlati molto interessanti. Poco tempo fa abbiamo discusso della nuova fantastica action figure di Broly realizzata da Figuarts. Questa volta invece, parliamo di un prodotto destinato al mercato cartaceo.

Come ogni lungometraggio della serie, anche Dragon Ball Super: Broly riceverà il suo anime comic, un particolare tipo di manga realizzato utilizzando i migliori frame della pellicola a cui vengono aggiunti baloon per i dialoghi e onomatopee per gli effetti sonori. Nel recente Tweet, che potete trovare in fondo alla news, è possibile scoprire che il volume in arrivo avrà dei contenuti speciali molto interessanti. In particolare, l'adattamento conterrà un Q&A al maestro Akira Toriyama e un'intervista al regista Tatsuya Nagamine.

L'arrivo dell'anime comic di Dragon Ball Super: Broly è previsto per il prossimo 2 maggio 2019 per il mercato giapponese. Il volume inoltre, sarà formato da 360 pagine a colori e sarà venduto ad un prezzo di circa 4,50€ (con la conversione attuale). Ai fan del film, ricordiamo che di recente è stato decifrato l'alfabeto dello "scouter" di Dragon Ball Super: Broly.