DB Super: Toyotaro ha illustrato Androide 26 di Super Dragon Ball Heroes

Prosegue, sui social, l'attività di Toyotaro: il giovane autore del manga di Dragon Ball Super, ogni mese, dedica uno sketch a personaggi mai apparsi nella sua opera. Il discepolo di Akira Toriyama sembra averci preso gusto nel disegnare eroi e villain di Super Dragon Ball Heroes: questa volta tocca all'Androide 26.

Per chi non lo conoscesse, il vero nome di Androide 26 è Nimu ed è un personaggio comparso in Super Dragon Ball Heroes: Victory Mission, un adattamento manga del videogioco che fu serializzato su V-Jump e che fu realizzato proprio da Toyotaro.

Per la precisione, Nimu è un essere umano che decide di incarnarsi nella classe Androide una volta entrato nel gioco arcade di carte virtuali. Il personaggio si trasforma poi nel cyborg dopo essere sottoposto agli esperimenti di Oceanus Shenron, assumendo un aspetto che sembra una via di mezzo tra l'Androide 17 e l'Androide 18.

Ricordiamo che Super Dragon Ball Heroes, e in particolare la terza saga di Prison Planet, sta ricevendo un adattamento animato promozionale, il cui quinto episodio sarà disponibile online a partire dalla fine del mese corrente. Il manga di Dragon Ball Super, invece, prosegue la sua corsa con il capitolo 40, pubblicato su V-Jump non molto tempo fa.