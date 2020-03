DC Alfa: il cofanetto di Panini Comics svelato su Instagram

Da qualche mese, la RW Edizioni ha perso i diritti per la pubblicazione in Italia dei fumetti della DC Comics, di cui si era occupata da diversi anni. Adesso i vari Superman, Batman, Wonder Woman e il resto della scuderia DC sono in mano a Panini Comics che inizierà a lanciare i vari albi di questo mondo a partire da aprile.

In previsione del lancio, Panini Comics ha annunciato che ci sarà uno speciale cofanetto intitolato "DC Alfa" e che sarà pubblicato in due versioni. La rivelazione è arrivata quest'oggi dopo cinque giorni in cui la casa editrice, tramite la sua pagina Instagram, pubblicava le illustrazioni di diversi personaggi affiancandoli ai nomi di alcuni autori italiani di spicco.

In questo cofanetto DC Alfa saranno presenti cinque albi ognuno dedicato a uno dei cinque eroi più importanti del mondo DC Comics: Batman, Superman, Wonder Woman, Lanterna Verde e Flash. Ecco l'elenco degli abbinamenti tra autori e personaggi:

Wonder Woman sarà disegnata da Mirka Andolfo;

Batman sarà realizzato da Carmine di Giandomenico;

Superman sarà disegnato da Giuseppe Camuncoli;

Lanterna Verde da Werther dell'Edera;

la copertina di Flash da Giacomo Camagni.

I disegnatori nostrani si occuperanno di illustrare le copertine variant di questi albi d'eccezione. Le due edizioni del cofanetto saranno blu e oro, con la seconda stampata a tiratura limitata e quindi con un prezzo più alto e a più facile esaurimento. I colori si rifletteranno sia sulle finiture del cofanetto che potete vedere nell'immagine in calce che su alcuni dettagli degli albi contenuti in esso.

Inizia quindi il nuovo ciclo DC Comics, di cui Panini Comics ha già comunicato le uscite nello scorso numero di Anteprima.