La DC annuncia una nuova serie su Joker e Harley Queen

La contorta relazione tra Joker e Harley Queen verrà sviscerata nella nuova miniserie Black Label della DC Comics: Joker/Harley: Criminal Sanity. L'inedita serializzazione sarà scritta da Kami Garcia e disegnata dagli artisti Mike Mathew e Mico Suayan.

Queste le dichiarazioni dello sceneggiatore sul progetto:

" Non c'è nessun personaggio più terrificante del Joker. Lui è uno dei killer psicopatici più complessi mai creati. Ho voluto approcciare il progetto trattando il personaggio come se fosse una persona reale, un intelligente squilibrato che uccide per il solo gusto di farlo, e non per riscattare qualche delusione personale. Una visione più verosimile del Joker, che ricorda John Wayne Gacy o Ted Bundy, è molto più stimolante dal mio punto di vista. Nella serie, Harley è l'unico personaggio con l'arguzia e l'intelligenza per dargli la caccia, ma durante l'investigazione verranno a galla tutti i suoi demoni nascosti."

Joker/Harley: Criminal Sanity riformula la figura di Harley come una psichiatra che collabora con il dipartimento di polizia di Gotham City. il suo lavoro aiuta le autorità nel dare la caccia al Joker. La serie è firmata dalla scrittura di Garcia, che ricordiamo, è un' autrice molto rinomata del New York Times grazie al suo Young Adult Beautiful Creatures. L'editore Dan DiDio si è espresso così sulla nuova serie:

"Quando Kami (Garcia) è venuta da noi con l'idea di sviluppare uno dei profili più misteriosi e pericolosi dell'universo DC, la sua proposta è sembrata da subito molto fresca. Kami, Mico e Mike stanno avendo molta cura nel garantire che il mistero intorno ad Harley e Joker rimanga intatto, orchestrando allo stesso tempo una storia molto interessante. Questa serie è uno spin-off perfetto per la DC Black Label, che spero riuscirà a far appassionare sia i fan di lunga data che i nuovi entrati."

Per chi non lo sapesse, la DC Black Label è una collana creata lo scorso anno per consentire l'esplorazioni dei personaggi presenti nell'universo classico senza intaccare le serie d'appartenenza.

Per restare in tema DC, sono insistenti i rumor che vogliono la produzione di due pellicole animate su Batman e Superman.