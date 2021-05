DC ha rivelato i titoli per il Free Comic Book Day 2021, è presente anche Batman

In occasione del Free Comic Book Day 2021, DC Comics pubblicherà ben quattro fumetti gratuiti destinati a tutte le fasce d'età. Tra gli eroi inclusi in questa iniziativa, programmata per il 14 agosto, troveremo Batman, la Suicide Squad e i Teen Titans!

Dal team creativo composto da James Tynion IV e Jorge Jimenez, arriverà Batman FCBD. Gotham City è sull'orlo di un violento percorso evolutivo e il livello di allerta ha raggiunto il culmine. Il Magistrato ha ora il pieno sostegno del sindaco e ha bollato il Cavaliere Oscuro come nemico pubblico numero uno. Nel mentre, lo Spaventapasseri ha attuato un terrificante piano per gettare la metropoli nel caos. Le 32 pagine del volumetto fungeranno da primo sguardo all'epico evento Feat State che si svolgerà nell'universo narrativo di Batman a partire da questo autunno.

Giusto in tempo per il nuovo film diretto da James Gunn, è in arrivo Suicide Squad FCBD. Questo fumetto di 32 pagine si focalizzerà sulla figura di Re Squalo e includerà un'anteprima al sensazionale Suicide Squad: Get Joker dello scrittore Brian Azzarello.



Altro fumetto rilasciato gratuitamente per il Free Comic Book Day 2021 è Teen Titans: Beast Boy Loves Raven FCBD. "Sembrano passati anni, ma sono trascorsi solo pochi giorni da quando Raven ha recuperato i suoi ricordi, intrappolato suo padre Trigon nell'amuleto e le è stato spezzato il cuore per la prima volta. Garfield Logan invece non riesce ancora a credere di avere poteri che gli permettano di trasformarsi in qualsiasi animale. Entrambi sono in cerca di risposte dall'unica persona che sembra averle: Slade Wilson".



Ultimo fumetto rilasciato gratuitamente sarà Batman e Robin e Howard, e Amethyst: Pricess of Gemworld, un campionatore in stile flipbook che darà un primo sguardo a questi due romanzi pensati per tutte le età.

Cosa ne pensate del programma ideato da DC Comics? Nel frattempo, arriverà la nuova serie DC Comics di Shazam. Booster Gold si unisce a Blue Beetle nella nuova serie annunciata da DC Comics.