DC Comics abbandonerà il formato cartaceo? Jim Lee parla del futuro della compagnia

Con l'avvento dell'era di internet, c'è stata una rivoluzione culturale. Lo streaming ha sostituito il formato fisico, gli audible e gli ebook stanno superando i comuni libri e, infine, il formato cartaceo è stato sostituito da quello digitale. Per adattarsi a questa nuova realtà, DC Comics potrebbe presto decidere di abbandonare il cartaceo.

Durante un'intervista al The Hollywood Reporter, il direttore creativo Jim Lee ha espresso la propria opinione sul formato digitale e sul "vecchio" cartaceo. "Di tanto in tanto mi imbatto in qualche articolo o tweet e devo mordermi la lingua per non saltare nella conversazione. È la cosa più lontana dalla verità, semmai è l'esatto contrario. I fumetti che pubblichiamo guidano tutto ciò che facciamo".

"Senza entrare nel dettaglio nei numeri, posso dire che la maggior parte di questo settore in Occidente è costituito dai periodici fisici e dai fumetti nel mercato diretto. È un business vivace, ed è qui che si trova il nucleo della nostra community", ha aggiunto il direttore generale Daniel Cherry III.

"La nostra community si estende digitalmente. Quando si pensa al digitale bisognerebbe farlo come a un'estensione del nostro mercato principale, non a un sostituto del formato fisico". Stando alle parole dei due dirigenti, dunque, almeno per i prossimi anni DC Comics non dovrebbe abbandonare il cartaceo e passare esclusivamente alla pubblicazione digitale.

Da poco, ci ha lasciato un talentuoso artista DC Comics, Robson Rocha. Ecco il tributo di fan e colleghi. La vita di Nightwing, oscuro eroe DC Comics, è stata sconvolta da una clamorosa rivelazione.