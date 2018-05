DC Comics incrementa il prezzo delle sue uscite ed è subito polemica su Twitter

Quando il colosso statunitense inaugurò l’era della Rinascita , la maggior parte delle proprie testate era proposta in Nord America a soli 2.99$, al fine di promuovere l’iniziativa e attirare il maggior numero possibile di lettori. Si trattò invero di una mossa alquanto ragionata e allettante, soprattutto se consideriamo che al tempo, la diretta concorrenza Marvel Comics , aveva già adottato lo standard dei 3.99$. Già a partire da ora, tuttavia, tutte le attuali uscite DC Comics subiranno un rincaro pari ad 1$, e di conseguenza verranno proposte a 3.99$ ciascuna - lo stesso prezzo adottato da qualche tempo da Wonder Woman , The Flash e - più di recente - anche da Superman ed Action Comics . Curiosamente il rincaro verrà applicato anche alle uscite digitali del colosso fumettistico. Come se non bastasse, le uscite DC Comics , a differenza della già menzionata Marvel, non includono una copia digitale dell’albo acquistato, di conseguenza Twitter è già stato inondato da messaggi di protesta indirizzati alla casa di Batman e Superman, "colpevole" di aver adottato un nuovo prezzo proibitivo nei confronti dei lettori curiosi e alla ricerca di nuove testate.

Thanks a lot for the stupid price increase @DCComics . $3.99 was always my line in the sand. I dropped Marvel titles when they went to that price point. Looks like I won't be collecting comics for much longer. — Jeff DeWitt (@nWoJeffDW) 10 maggio 2018

Hey, @DCComics. If you’re going to raise the price of all your books to $3.99 give us digital codes like @Marvel or at the very least drop the biweekly books back to monthly. You took a lot of steps forward with the Rebirth stuff & now you’re taking 10 steps back! — Todd Gray (@grendelred) 10 maggio 2018

@DCComics will the biweekly books be going monthly now that the price is going up to $3.99, or will they continue to be published twice a month? I will be dropping those titles if the cost will be $8 a month. — John Boggs (@JohnBoggs4) 11 maggio 2018